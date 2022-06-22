Екатеринбург, 22 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

В мероприятии приняли участие уральский полпред Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, зам. командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев и другие. Кроме представителей власти туда пришли школьники, юнармейцы, члены поисковых отрядов. ветераны. Они почтили память павших минутой молчания.

Отметим, подобные церемонии прошли и в других муниципалитетах Свердловской области. На административных зданиях приспустили государственные флаги. Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России отмечается День памяти и скорби.