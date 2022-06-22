Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM В Ленинградской области почтили память погибших в период Великой Отечественной войны. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе региона. Церемония прошла на Румболовской горе во Всеволожске, через который в годы войны проходила Дорога жизни.

Торжественно-траурная церемония на Румболовской горе Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко

На 10 км Дороге жизни к мемориалу возложили цветы жители региона. В торжественно-траурной церемонии принял участие и глава региона Александр Дрозденко.

«Именно 22 июня мы ещё раз вспоминаем тех, кто отдал жизни за свободу и независимость нашей страны. Советский Союз потерял больше всех жизней своих солдат за Победу. Ни одна страна мира не положила столько на алтарь победы. В этот день начала войны надо помнить, кто освободил Европу и кто принёс победу, и кто сделал так, что на долгие годы «коричневая чума» ушла с Европейского континента», — заявил Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что в наше время эта беда вернулась, и в Донбассе российские солдаты и ополченцы борются с нацизмом. Он также пожелал ветеранам долгих лет жизни, а молодому поколению не допустить войны.

Отметим, что в День памяти и скорби в регионе проведут порядка 240 памятных мероприятий. При этом область уже стала участником всероссийской акции «Свеча памяти».

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