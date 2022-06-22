Грозный, 22 июня 2022, 14:02 — REGNUM Информация о ситуации на направлении Северодонецка и Лисичанска внушает оптимизм. В ближайшее время должно поступить сообщение о взятии под полный контроль Лисичанска. Об этом сообщил 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров, основываясь на данных, предоставленных его помощником по силовому блоку Апты Алаудиновым.
Как отметил чеченский лидер, «в эти дни много хороших новостей», в том числе и в луганском направлении, за которое отвечает командир специального полка полиции МВД по ЧР имени Ахмата-Хаджи Кадырова, Герой России Замид Чалаев. Об успехах по своему направлению докладывает и Апты Алаудинов.
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