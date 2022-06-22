Грозный, 22 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Информация о ситуации на направлении Северодонецка и Лисичанска внушает оптимизм. В ближайшее время должно поступить сообщение о взятии под полный контроль Лисичанска. Об этом сообщил 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров, основываясь на данных, предоставленных его помощником по силовому блоку Апты Алаудиновым.

Народная милиция ЛНР Жители Луганска и защитники Республики

Как отметил чеченский лидер, «в эти дни много хороших новостей», в том числе и на луганском направлении, за которое отвечает командир специального полка полиции МВД по ЧР имени Ахмата-Хаджи Кадырова Герой России Замид Чалаев. Об успехах по своему направлению докладывает и Апты Алаудинов.

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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