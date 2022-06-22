Москва, , 14:02 — REGNUM Законопроект об упрощении процедуры приема в гражданство России внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня наш долг — протянуть руку помощи соотечественникам в Прибалтике и упростить для них получение российского гражданства и возможность вернуться на Родину», — заявил Миронов.

Предлагается ввести процедуру упрощенного получения гражданства для жителей Эстонии, Латвии и Литвы.

«В настоящее время здесь проживает около миллиона наших соотечественников — тех, для кого русский язык является родным, а русская культура — основой их духовной жизни. Между тем власти этих стран уже не одно десятилетие проводят политику притеснения русскоязычного населения», — указал парламентарий.

В 2020 году Госдума упростила получение гражданства РФ для населения Украины и Молдавии. Граждане этих стран получили право обратиться с заявлением при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.

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