Ижевск, 22 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на нерегулируемом перекрестке улиц 30 лет Победы — 1-я Подлесная в Ижевске. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Госавтоинспекция Удмуртии.

пресс-служба управления ГИБДД по Удмуртии Последствия аварии в Ижевске

По предварительным данным, 47-летний водитель при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество 19-летней девушке, которая ехала по главной дороге. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двухлетний ребенок. По факту происшествия проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Чебоксарского района взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием маршрутки. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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