Брянск, , 14:06 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты, в том числе бытовые квадрокоптеры, в зависимости от модели должны быть зарегистрированы, напомнили жителям 22 июня в пресс-службе администрации Брянска.

Квадрокоптер

Техника должна быть поставлена на учёт в связи с тем, что в регионе продолжает действовать жёлтый уровень террористической опасности. Кроме того, согласно федеральному законодательству, полёты БПЛА выполняются при наличии у пользователей соответствующего разрешения. В Брянске этот документ городская администрация.

За нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов предусмотрена административная ответственность.