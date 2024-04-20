Москва, 22 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Моральный дух военнослужащих украинской армии находится на низком уровне. Об этом 22 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, единственная сфера, в которой Украина способна противостоять России — это информационное пространство, где киевский режим занимается непрерывным производством фейков.

«На самом деле моральное состояние украинских солдат не в лучшей форме. Упадок духа у них такой, что если бы они знали, что мы готовы принять их в плен и ничего им не сделаем, то 95% бойцов на противоположной стороне с большим удовольствием сдались бы», — сказал Алаудинов.