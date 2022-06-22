Уфа, 22 июня 2022, 14:01 — REGNUM Всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе впервые состоятся в Уфе. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.
Сообщается, что многодневная гонка будет проходить с 24 по 28 июня на трассе спортивного комплекса «Биатлон».
Групповые гонки состоятся на дистанциях 75 км, 80 км и 88 км. 28 июня пройдет индивидуальная гонка на время на дистанции 10 км.
Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Уфе новый центр гимнастики получил имя спортсменки Светланы Хоркиной.