Уфа, 22 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе впервые состоятся в Уфе. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

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Сообщается, что многодневная гонка будет проходить с 24 по 28 июня на трассе спортивного комплекса «Биатлон».

Групповые гонки состоятся на дистанциях 75 км, 80 км и 88 км. 28 июня пройдет индивидуальная гонка на время на дистанции 10 км.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Уфе новый центр гимнастики получил имя спортсменкиСветланы Хоркиной.