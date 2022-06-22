Красноярск, , 13:57 — REGNUM В Красноярске открыли второй мурал с изображением военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Мурал с изображением гвардии капитана Александра Вохмянина Александр Черных © Krskstate.ru

Как сообщили ИА REGNUM 22 июня в краевом правительстве, на здании Военно-учебного центра при СФУ появилось изображение гвардии капитана Александра Вохмянина.

В открытии мурала приняли участие родные и друзья военнослужащего, его сослуживцы и одногруппники, а также первые лица края и митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Александр Вохмянин — уроженец села Тумаково Ирбейского района Красноярского края. В 2013 году он окончил Военный учебный центр при СФУ. После учебы решил связать свою жизнь с армией. Принимал участие в военных действиях в Сирии, был удостоен трёх воинских наград.

На спецоперацию отправился в должности начальника штаба — заместителя командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. Погиб 10 марта 2022 года.

В этот день военнослужащий в Черниговской области управлял огнём артиллерийского дивизиона. Его подразделение в ходе боя его уничтожило две батареи противника.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, Александр Вохмянин — герой, который до последнего был верен своему народу и своей стране. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Вохмянина орденом Мужества посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года на здании сборного пункта военного комиссариата Красноярского края появился портрет гвардии рядового Владислава Разумова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

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