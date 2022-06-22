Москва, , 13:56 — REGNUM Основными факторами роста инфляции в Великобритании с начала 2022 года выступают цены на энергоносители и продовольствие, которые непрерывно растут с осени 2021 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Инфляция © ИА REGNUM

«Одновременно по сравнению с апрелем текущего года майская инфляция составила только 0,7% по сравнению с ростом на 2,5% в апреле по сравнению с мартом.

То есть в целом в мае темпы инфляции в Соединённом Королевстве замедлились, особенно если учесть, что в апреле годовая инфляция выросла до 9% по сравнению с 7% в марте, что могло быть связано с замедлением роста цен на газ и бензин.

Динамика инфляции потребительских цен в 2022 году в странах Запада показывает, что все эти страны сорвались в инфляционную спираль вместо характерной для Запада ещё несколькими годами ранее хронической дефляции или очень низкой инфляции.

Так, в мае 2022 ода годовая инфляция потребительских цен в США выросла до 8,6%, также обновив 40-летний максимум, как и аналогичный показатель в Великобритании. В 19 странах еврозоны в общей сложности годовая инфляция в мае выросла до 8,1%, в том числе в Германии — до 8%.

В Швейцарии, где инфляция долгое время была отрицательной, этот показатель увеличился до 2,9%. Теперь странам Запада придётся неизбежно повышать процентные ставки, и, скорее всего, некоторые из них до конца года повысят процентные ставки не один раз (как США и Великобритания).

На курсы валют решения по процентным ставкам уже, похоже, перестали действовать, и большее значение имеет то, как скоро нормализуются цены на топливо, а также как скоро будут устранены нарушения глобальной цепочки поставок товаров», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года годовая инфляция потребительских цен в Великобритании достигла рекордного уровня за последние 40 лет и составила 9,1%, что совпало с пессимистичными прогнозами аналитиков.

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