Каменск-Уральский, Свердловская область, 22 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области один из выпускников сдал ЕГЭ по русскому языку и физике на 100 баллов каждый. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Евгения Куйвашева.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Юноша заканчивает школу №35. С первого класса он учился на пятёрки и собирается поступать либо в Московский инженерно-физический институт на факультет нанотехнологий, либо в физико-технологический институт Уральского федерального университета.

«Коля, давай к нам, в УрФУ. Не прогадаешь, честно тебе говорю. Екатеринбург — студенческая столица России», — написал чиновник.