Москва, , 13:55 — REGNUM В День памяти и скорби, 22 июня, у президента России Владимира Путина нет планов по выступлению с какой-либо речью или заявлением. Об этом 22 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, будут ли в День памяти и скорби какая-либо речь или заявление главы Российского государства.

При этом ранее 22 июня президент Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин может провести встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко до регионального форума в Гродно.