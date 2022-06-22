Чебоксары, , 13:54 — REGNUM В Чувашии шестые сутки подряд нет летальных исходов от ковида, а количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом чуть возросло. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 22 июня, с начала пандемии в Чувашии лабораторно заражение коронавирусом подтверждено у 80 812 жителей, в том числе 19 июня выявлено у 24 человек, 20 июня — у 28 жителей, 21 июня заболели 34 человека.

Количество вылечившихся от ковида достигло 75 731 человека, из них 21 июня выписали 26 человек. Доля выздоровевших составила 93,71% (от количества официально выявленных случаев заражения коронавирусом).

Суточное число госпитализаций снизилось: если 20 июня направили на лечение в ковидные стационары 49 больных, то 21 июня попали в больницы 34 пациента.

Новых жертв пандемии нет шестые сутки подряд, с 16 по 22 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии умерли 4647 ковидных больных.