Чебоксары, 22 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Чувашии шестые сутки подряд нет летальных исходов от ковида, а количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом чуть возросло. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 22 июня, с начала пандемии в Чувашии лабораторно заражение коронавирусом подтверждено у 80 812 жителей, в том числе 19 июня выявлено у 24 человек, 20 июня — у 28 жителей, 21 июня заболели 34 человека.

Количество вылечившихся от ковида достигло 75 731 человека, из них 21 июня выписали 26 человек. Доля выздоровевших составила 93,71% (от количества официально выявленных случаев заражения коронавирусом).

Суточное число госпитализаций снизилось: если 20 июня направили на лечение в ковидные стационары 49 больных, то 21 июня попали в больницы 34 пациента.

Новых жертв пандемии нет шестые сутки подряд, с 16 по 22 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии умерли 4647 ковидных больных.