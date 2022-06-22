Москва, 22 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Российские ведомства внимательно наблюдают за развитием гуманитарной ситуации в Афганистане, где произошло сильное землетрясение. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 июня журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что пока не знает о поступлении каких-либо обращений от афганских властей с просьбой о помощи. Таких запросов не было по каналам МЧС или МИД.

«Но, тем не менее, конечно, наши ведомства внимательно следят соответствующе за гуманитарной обстановкой в Афганистане после гибели… такого большого количества людей», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сильные разрушения зафиксированы в провинциях Пактика и Хост. Погибли по меньшей мере 920 человек.

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