Сеул, 22 июня 2022, 13:54 — REGNUM Представители Южной Кореи и Японии договорились возобновить воздушное сообщение по маршруту Кимпхо — Ханэда. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.
Согласно опубликованным данным, договоренность была достигнута в ходе межправительственных переговоров, состоявшихся 21 июня в формате видеоконференции.
Известно, что полеты возобновятся с 29 июня. На первом этапе будут выполняться восемь рейсов в неделю. В зависимости от спроса и возможностей авиакомпаний количество рейсов может быть увеличено.
В 2019 году четыре авиакомпании выполняли по данному маршруту 21 регулярный рейс в неделю.
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