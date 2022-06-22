Сеул, 22 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Японии договорились возобновить воздушное сообщение по маршруту Кимпхо — Ханэда. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

confused_me Самолет

Согласно опубликованным данным, договоренность была достигнута в ходе межправительственных переговоров, состоявшихся 21 июня в формате видеоконференции.

Известно, что полеты возобновятся с 29 июня. На первом этапе будут выполняться восемь рейсов в неделю. В зависимости от спроса и возможностей авиакомпаний количество рейсов может быть увеличено.

В 2019 году четыре авиакомпании выполняли по данному маршруту 21 регулярный рейс в неделю.