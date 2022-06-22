Рязань, 22 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки в ковид-госпитали направили 15 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в федеральном оперативном штабе. От осложнений скончался один человек.

Https://www.volgograd.ru Экспресс-тест на COVID-19

С начала пандемии в Рязанской области выявлены 122 114 носителей инфекции. Завершил лечение выздоровлением 118 031 человек, в том числе 39 жителей выписаны за сутки.

В летальной статистике региона 3 400 записей.