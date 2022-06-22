Пестречинский район, Татарстан, 22 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В селе Альвидино Пестречинского района Татарии 22 июня открыли бюст участника обороны Брестской крепости, Героя Советского Союза Петра Гаврилова. Память о нем также увековечена названиями улиц в разных городах России, подчеркнул во время торжественной церемонии глава РТ Рустам Минниханов.

Tatarstan.ru В Татарии открыли бюст Герою Советского Союза Петру Гаврилову

«Подвиг майора Гаврилова — это символ стойкости, бесстрашия и мужества. Установка бюста Петра Михайловича Гаврилова — это знак нашего уважения к выдающимся личностям, отношения к нашему прошлому. Мы должны воспитывать наших детей на примерах таких героев, каким был Петр Михайлович Гаврилов. Его любовь к Родине, доблесть в боях — достойный пример для молодежи», — сказал Минниханов, добавив, что оборона Брестской крепости стала одним из героических сражений начала Великой Отечественной войны.

Глава РТ напомнил, что более 200 тыс. жителей республики за героизм на фронте были награждены орденами и медалями, 353 бойца стали Героями Советского Союза, 51 воин — полным кавалером ордена Славы.

В 2010 году в Татарии был открыт музей Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в День Победы прошла торжественная церемония открытия бюста Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Памятник установили на территории кадетской школы-интерната, носящей его имя.

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