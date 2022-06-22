Мадрид, , 13:50 — REGNUM Продолжительная засуха в нескольких странах Средиземноморья, жара, которая на прошлой неделе достигла уже севера Германии, и высокие цены на топливо для авиации, необходимой для борьбы с лесными пожарами, усиливают тревогу по всей Европе, сообщает 22 июня Associated Press.

Лесной пожар Carl Osbourn

«На большей части континента стоит засуха», — говорит профессор экологии из Вагенингенского университета в Нидерландах Кателийне Стоф. По ее мнению, ситуация с лесными пожарами выглядит «очень проблематично по всей Европе».

Летом 2021 года выгорело более 11 000 квадратных километров земли — эта площадь более чем вчетверо превышает размер Люксембурга. Около половины ущерба пришлось на Европейский союз.

И, по словам специалистов, лесные пожары в Европе — это проблема не только южных и жарких стран.

«Ученые предупреждают нас о том, что (пожары) явно идут на север, и в будущем следует ожидать более частых лесных пожаров в таких странах, как Великобритания, Германия и скандинавские страны», — предупреждает специалист по адаптации к изменению климата в Организации экономического сотрудничества и развития Кэтрин Гэмпер.

Лесные пожары в Испании уже уничтожили десятки тысяч квадратных метров лесных угодий, хотя недавнее резкое снижение температуры помогает пожарным сдерживать их.

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