Париж, , 13:49 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела переговоры с премьер-министром Южной Кореи. Об этом глава МИД сообщила в своей аккаунте в Twitter.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

«Насыщенные переговоры с премьер-министром Хан Док Су. Наши страны разделяют общие ценности и приверженность региональной стабильности. Мы будем работать над укреплением нашего партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в промышленных и технологических вопросах», — написала Катрин Колонна в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция самым решительным образом осуждает массовые расправы над гражданским населением, имевшие место в Мали 18–19 июня.

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