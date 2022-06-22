Чебоксары, 22 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Объявлены победители полуфинала направления «Стартапы и прорывные идеи» нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». 133 конкурсанта из 58 регионов России собрались в столице Республики Чувашия, чтобы презентовать свои яркие туристические стартап-идеи. Проекты 50 человек из 36 регионов названы лучшими.

ИА REGNUM Туризм

Полуфинал одного из четырех направлений конкурса «Мастера гостеприимства» прошел в Чебоксарах с 20 по 21 июня. Конкурсанты предлагали свои стартап-идеи по следующим номинациям: «Заповедный туризм», «Инфраструктура туризма», «IT-решения в туризме», «Создание туристического маршрута», «Маркетинг территорий: события, точки притяжения». Эксперты отобрали сильнейших участников с интересными идеями по развитию внутреннего туризма страны. Именно они сразятся в гранд-финале конкурса. Помимо конкурсной программы, участники посетили насыщенную образовательную, культурную и развлекательную программы.

Чувашия гостеприимно встретила Мастеров гостеприимства. С конкурсантами лично познакомился и пообщался Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Особую благодарность он выразил платформе «Россия — страна возможностей» и каждому участнику конкурса «Мастера гостеприимства»: «Буквально в прошлом году мы подписали официальное соглашение о взаимном сотрудничестве с платформой «Россия — страна возможностей» и активно стараемся вовлечься в ее деятельность, потому что и платформа, и сама организация дают возможность реализовываться людям по различным направлениям».

Глава региона принял участие в сессии «Россия — страна возможностей», на которой речь шла о путях развития турбизнеса в Чувашской Республике, социальных лифтах и новых подходах в развитии кадрового потенциала России, возможностях реализовать свой талант и профессиональный потенциал в конкурсах президентской платформы. Спикером сессии также выступила руководитель департамента ключевых проектов платформы Оксана Ачкасова.

«Мастера гостеприимства — это сообщество талантливых, неравнодушных, творческих, активных людей, которые выводят туризм в России на новый уровень. Мы очень рады, что этот проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» дает участникам возможности для личностного и карьерного роста, профессионального развития и реализации их самых амбициозных туристических идей», — отметила руководитель департамента ключевых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова .

133 конкурсанта с интересными, креативными, необычными стартап-идеями за два конкурсных дня получили предварительные консультации от лидеров индустрии — экспертов конкурса по защите своего проекта, а после презентовали свои идеи перед наставниками и представителями компаний-учредителей номинаций. Лучшие проекты отправляются в гранд-финал, где смогут и получить финансовую, организационную, методологическую и медиа поддержку.

«За три сезона к команде Мастеров гостеприимства присоединилось более 86 тысяч людей. Каждый из них предлагает своим туристам самые интересные маршруты, лучший сервис, делом доказывают, что в нашей есть стране есть где прекрасно отдохнуть! На полуфинале в Чебоксарах мы увидели интересные, уникальные стартап-идеи, которые, я уверен, привлекут в Россию гостей со всего мира! Спасибо участникам за их креатив и увлеченность!» — сказал руководитель направления развития проектов АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин.

«Полуфинал в Чебоксарах ещё раз доказал, что самое главное в нашем конкурсе — это люди! От события к событию к нашей семье Мастеров присоединяются те, кто готов делиться друг с другом опытом, общаться, объединяться и воплощать в жизнь смелые туристические идеи. На протяжении двух дней наши участники презентовали свои стартап-проекты: 133 классных, даже неординарных туристических продукта оценили эксперты и 50 лучших из них вышли в гранд-финал! Мы поздравляем победителей полуфинала и благодарим всех участников за ваше желание рассказать всему миру, что Россия интересна, многогранна, а главное — гостеприимна!» — подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Богдан Кондратов.

На протяжении всех этапов полуфинала участников поддерживали наставники — профессионалы туристической индустрии, именитые отельеры и рестораторы, туроператоры, руководители компаний сферы туризма и сервиса, представители органов власти, курирующие развитие территорий. Наставники проводили для участников индивидуальные встречи, консультировали по актуальным вопросам, делились своим опытом.

«Компания «Слетать. ру» уже три года идет плечом к плечу с «Мастерами гостеприимства». В этом году мы стали заказчиками одной из номинаций направления «Стартапы и прорывные идеи в туризме», посвященной предпринимательству и инновационному подходу. На полуфинале мы познакомились с профессионалами, готовыми активно развивать свои бизнес-проекты, становиться драйверами развития индустрии туризма и гостеприимства. Благодарю участников за эмоции и классные идеи, а организаторов за сотрудничество!» ­– подчеркнула заместитель директора управляющей компании «Слетать. ру» Юлия Руденко .

«На полуфинале конкурса было интересно знакомиться с основателями стартап-проектов и их идеями. Особенный интерес для меня представляли технологические стартапы, ведь в настоящее время происходит активная цифровизация всего спектра туристических услуг. Сфера туризма и гостеприимства трансформируется и, мне кажется, через несколько лет индустрию ждет взрывной рост, который обеспечат основатели новых стартапов — таких, как презентовали участники конкурса «Мастера гостеприимства» — отметил сооснователь сообщества тревел предпринимателей Travel Startups, руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов .

В рамках полуфинала прошла насыщенная образовательная программа с лекциями топовых спикеров индустрии гостеприимства, среди которых вице–президент Федерации Рестораторов и Отельеров России Вадим Прасов, сооснователь сообщества тревел предпринимателей Travel Startups, руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов, заместитель директора управляющей компании «Слетать. ру» Юлия Руденко, руководитель туроператора «Let’s Fly» Ксения Наумова, директор по работе с органами государственной власти Национального туроператора АЛЕАН, советник Президента Российского союза туриндустрии Юлия Скоромолова, директор Александринского театра Сергей Емельянов, начальник управления по взаимодействию с профильными органами власти субъектов Центрального Федерального округа АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы» Ксения Полетаева, заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Юлия Бахтина, руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии Вита Саар, экотренер в greendriver.ru Полина Григорьева, победитель первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства», директор по развитию start up «Biletarium», член Экспертного совета при комитете по развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы Российской Федерации Анисия Якушева, директор аналитического центра Profi. Travel Надежда Эбель, управляющий партнер и сооснователь консалтингового бюро «Hard Restart» Андрей Константинов, заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы» Мария Киселева, руководитель Уральского конгресс-бюро Аркадий Киселёв, предприниматель в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, продвигающий традиции чувашской национальной кухни по всему миру Борис Корсунский, руководитель направления коммуникаций проектов в сфере туризма и медиа АНО «Россия — страна возможностей» Яна Кучегура.

Несмотря на насыщенную деловую и конкурсную программу, Мастерам гостеприимства удалось познакомиться с национальными традициями Чувашской Республики. В этно-парке «Чуваш Керем» участникам рассказали и показали, как проходит традиционная чувашская свадьба с выкупом, песнями и угощением, в единственном в России музее традиционного чувашского напитка Мастера узнали, отчего Чувашия так славится своим хмелем и культурой пивоварения, на Красной площади Чебоксар под пристальным руководством заслуженного работника культуры Чувашской АССР, заслуженного работника культуры России Людмилы Наниной, конкурсанты учились танцевать чувашские народные танцы.

В рамках очного события Мастера организовали акцию «Взгляд на Чувашию» и вместе с современный русским художником-баталистом из Чувашии, главным художником военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга Евгением Емельяновым создали своими руками официальную открытку региона, которая будет распространяться для гостей Чувашской Республики в почтовых отделениях.

Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают: Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по делам молодежи, Корпорация «Туризм. РФ», компания «Слетать. ру», инновационный центр «Сколково», портал для турагента «Profi. travel», программа «Больше, чем путешествие», Мастерская управления «Сенеж», Образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Университет SWISSAM, Росзаповедцентр, Российский союз туриндустрии, туристический сервис «RUSSPASS», Российский государственный университет туризма и сервиса, Комитет по туризму города Москвы, Национальная академия гостеприимства, АНО «Проектный офис развития туризма и гостеприимства Москвы», Арт-кластер «Таврида», Фонд «Росконгресс», Федеральная пассажирская компания, Госкорпорация «Роскосмос», онлайн-библиотека Smart Reading, онлайн-школа английского языка Skyeng, Российский Союз Молодежи и другие.