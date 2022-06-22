Москва, 22 июня 2022, 13:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин может провести встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко до регионального форума в Гродно. Об этом 22 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Встреча возможна до этого форума. Мы сообщим вам своевременно», — сказал Песков.
На вопрос, поедет ли Путин на форум в Гродно, Песков ответил, что об этом будет сообщено дополнительно.
Проведение IX форума регионов России и Белоруссии запланировано на 30 июня — 1 июля.