Москва, , 13:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин может провести встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко до регионального форума в Гродно. Об этом 22 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко и Владимир Путин President.gov.by

«Встреча возможна до этого форума. Мы сообщим вам своевременно», — сказал Песков.

На вопрос, поедет ли Путин на форум в Гродно, Песков ответил, что об этом будет сообщено дополнительно.

Проведение IX форума регионов России и Белоруссии запланировано на 30 июня — 1 июля.