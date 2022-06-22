Прибайкальский район, Бурятия, , 13:48 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве брата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районного суда, преступление было совершено летом 2021 года.

Братья Цитата из к/ф «К востоку от рая». реж. Элиа Казан.1955. США

По данным обвинения, братья жили вместе, при этом фигурант длительное время находился в запое. Между ними постоянно происходили ссоры из-за того, что обвиняемый винил брата в том, что тот плохо относился к матери.

«В один из летних дней, употребляя спиртные напитки совместно с братом, М. нанёс Д. многочисленные удары кулаками в голову и по телу последнего. На следующее утро обнаружил брата мёртвым», — отметили в суде.

Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть человека, приговорив к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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