Черкесск, , 13:46 — REGNUM В День памяти и скорби в Карачаево-Черкесии прошли памятные мероприятия. По традиции в ночь на 22 июня — день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, в реку Кубань опустили венки в память о миллионах погибших. Сотни горожан и активистов молодежных общественных движений приняли участие в акции «Свеча памяти».

Свеча памяти Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках памятных мероприятий также состоялось шествие с портретами героев-фронтовиков, а в четыре часа утра в парке Победы прошел митинг в память о миллионах погибших в годы самой кровопролитной в истории человечества войны. Ночью участников мероприятия кормили фронтовой кашей из полевой кухни и показывали им кино о войне в летнем кинотеатре парка Победы.

На вахту у Вечного огня с четырех часов утра заступили активисты военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Расчеты сменялись каждые 20 минут до 08:00. А в 10:00 у Вечного огня прошел траурный митинг с возложением цветов к мемориалу.