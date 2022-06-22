Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к лидерам стран, состоящих в Евросоюзе, с призывом поддержать заявку Грузии на вступление в ЕС. Серия видеообращений была размещена в соцсети Twitter.

Саломе Зурабишвили © AP Photo, Mindaugas Kulbis

«Испания и Грузия — древние цивилизации, разделяющие все те ценности, которые составляют сегодняшнюю Европу. Мы рассчитываем на поддержку Испании, так как всё население Грузии ждёт ускорения этого пути», — обратилась Зурабишвили к главе правительства Испании Педро Санчесу.

Подобные обращения она сделала в адрес лидеров остальных стран ЕС. Окончательное решение о том, предоставить ли Грузии статус кандидата на вхождение в Евросоюз будет принято на саммите в Мадриде, который пройдёт с 23 по 24 июня.

Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала пока не предоставлять кандидатство Грузии и предъявила 12 условий, которые нужно выполнить руководству страны. От властей требуется провести ряд реформ и наладить отношения с оппозицией.

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