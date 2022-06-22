Воркута, Коми, 22 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Воркутинский выпускник Никанор Толстых, получивший известность после встречи с Владимиром Путиным, получил сто баллов на ЕГЭ по истории, сообщает минобразования Коми.

Цитата из видео. kremlin.ru Ученик школы№35 из Воркуты Никанор Толстых

«Я сдаю историю, обществознание, русский язык и базовую математику. С этим прекрасным сочетанием предметов — планирую поступать в Москву и продолжить активную общественную деятельность», — цитирует ведомство выпускника.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2021 года в ходе открытого урока по истории глава государства оговорился, назвав Северную войну Семилетней. Никанор Толстых поправил президента, за что позже получил замечание от директора школы.