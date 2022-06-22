Горловка, ДНР, 22 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян киевскими боевиками из миномётов. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять мин калибра 82 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в районе Никольского в ДНР станцию артиллерийской разведки AN-TPQ американского производства.