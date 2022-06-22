Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:46 — REGNUM Жители Новокузнецка принял участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти». Об этом рассказал мэр Сергей Кузнецов.

Образ штурмовика ИЛ-2 из свечей в Новокузнецке t. me/skuznetsov_nvkz

«В Новокузнецке эскизом «Огненной картины войны» выбран образ штурмовика ИЛ-2, — уточнил он в своём телеграм-канале. — Боевой самолёт в качестве символа Победы выбран в этом году неслучайно: треть самолётов-штурмовиков, выпущенных промышленностью страны, были одеты в крепкую броню КМК (Кемеровский металлургический комбинат — прим. ИА REGNUM)».

По данным главы города, инсталляции образа штурмовика заняла около 120 квадратных метров — горожане для этого зажгли 8100 свечей.