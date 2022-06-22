Иркутск, , 13:44 — REGNUM Еще 124 жителя Иркутской области из числа детей-сирот получат социальную выплату на покупку жилья, сообщает 22 июня телеграм-канал правительства региона.

Жильё Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поясняется при этом, что увеличение объема данной меры поддержки стало возможно за счет корректировки областного бюджета. На рассмотрение в парламент документ внес глава региона Игорь Кобзев.

огласно изменениям, до министерства социального развития, опеки и попечительства доведут еще 367,4 млн рублей.

Ранее планировалось, что в 2022 году выплату на приобретение жилого помещения получат 326 детей-сирот. Из областного бюджета на это было выделено 872 млн рублей.

На сегодняшний день право на социальную выплату реализовал 291 человек, 31 человек оформляет документы для получения выплаты, еще четыре человека подбирают жилые помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тулуне, Саянске и Забитуе построят 108 квартир для детей-сирот.

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