Тайбэй, 22 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Противолодочный вертолёт военно-морских сил Тайваня потерпел крушение возле берегов острова. Об этом сообщает 22 июня тайваньское Центральное новостное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Вертолёт S-70 был задействован в учениях, проходивших в районе военно-морской базы Цзоин в городе Гаосюн на юго-западе страны. По предварительным данным, при крушении пострадали четыре человека, их жизни вне опасности.

На месте падения вертолёта работают спасатели.