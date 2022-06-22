Коломбо, Шри-Ланка, , 13:43 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки заявил, что обремененная долгами экономика страны «рухнула» после нескольких месяцев нехватки продовольствия, топлива и электроэнергии, и островное государство Южной Азии даже не в состоянии закупить импортную нефть, передает 22 июня Associated Press.

Ранил Викрамасингхе European External Action Service

«Сейчас мы столкнулись с гораздо более серьезной ситуацией, чем просто нехватка топлива, газа, электричества и продовольствия. Наша экономика полностью рухнула. Это самый серьезный вопрос, стоящий перед нами сегодня», — заявил премьер-министр Ранил Викрамасингхе в парламенте страны.

Викрамасингхе также является министром финансов, которому поручено стабилизировать экономику, страдающую под тяжестью большого долга, потерянных доходов от туризма и других последствий пандемии, а также резкого роста цен на товары.

«В настоящее время долг Цейлонской нефтяной корпорации составляет 700 миллионов долларов, — сказал он законодателям. — В результате ни одна страна или организация в мире не хочет поставлять нам топливо. Они даже не хотят предоставлять топливо за наличные».

Викрамасингхе заявил, что правительство не смогло вовремя принять меры, чтобы изменить ситуацию.

«Если бы в самом начале были предприняты шаги, чтобы замедлить развал экономики, мы бы не оказались сегодня в таком сложном положении. Но мы упустили эту возможность. Сейчас мы видим признаки возможного падения на самое дно», — сказал он.

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