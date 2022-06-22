Москва, 22 июня 2022, 13:40 — REGNUM Россия может покинуть ПА ОБСЕ на фоне ущемления прав российской делегации, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Zhirinovskiy2012.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

«Пока мы не обсуждаем выход из Парламентской Ассамблеи, но дальнейшая позиция зависит от того, насколько ПА ОБСЕ сможет обуздать откровенное политиканство и русофобию на своей площадке. Если будут попытки выдавить или приостановить участие России в этой межпарламентской организации — оставляем за собой право ее покинуть», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Руководитель делегации Пётр Толстой («Единая Россия») уже уведомил структуры ПА ОБСЕ о том, что самоуправство Лондона делает ничтожными и нелегитимными для России все принятые в ходе летней сессии резолюции.

«Если тенденции на ущемление прав российских депутатов и сенаторов будут продолжаться, это заставит нас принимать адекватные меры реагирования», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Великобритания отказала в выдаче виз членам российской делегации на заседания ПА ОБСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: Толстой: Россия может выйти из ПА ОБСЕ