Ханты-Мансийск, 22 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Югре за сутки с COVID-19 госпитализировали пять человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки к 22 июня в Югре выписали из ковидных госпиталей 23 человека. Выявили 10 заражённых, на одного меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Нижневартовск — 5 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 22 июня лабораторно подтверждено 211 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 389 человек, скончались 2554 (на одного человека больше, чем днём ранее).