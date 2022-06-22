Ульяновск, 22 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС.

Наталия Николаева ИА REGNUM После дождя

В ведомстве отмечают, что в регионе объявляется «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна). Это связано с тем, что ночью и днём 23 июня местами по области ожидаются гроза и ливни, локально — град.

Спасатели призывают жителей по возможности не выходить из дома и отказаться от автомобильных поездок, парковать машины вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. В ведомстве также напоминают, что смертельно опасно при грозе стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Как сообщало ИА REGNUM, до 25 июня местами в лесах Ульяновской области сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.