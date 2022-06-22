Владимир, 22 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Снаряд сдетонировал на территории воинской части во Владимирской области днём 22 июня.

Dave Hogg Пожар

По предварительным данным, взрыв прогремел в складском помещении. На месте погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

Также появилась информация о трёх пострадавших, один человек госпитализирован.

Официально информация о происшествии пока не подтверждена. Подробности уточняются.