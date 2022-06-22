Екатеринбург, 22 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Свердловской области прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Чкаловского райсуда Екатеринбурга об условно-досрочном освобождении Дмитрия Лошагина, осуждённого ранее за убийство своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

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Как и в предыдущие разы, прокурор считает, что оснований для этого нет. Якобы осуждённый не раскаялся в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, Лошагина уже не первый раз Чкаловский райсуд отпускает на свободу. Последний раз это случилось 15 мая. Но прокуратура каждый раз подаёт в облсуд апелляцию и пока её не проигрывала.