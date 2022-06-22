Москва, , 13:38 — REGNUM Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в районе Никольского в Донецкой Народной Республики станцию артиллерийской разведки AN-TPQ американского производства. Об этом 22 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Самоходная артиллерия ведет огонь Василий Иванов © ИА REGNUM

«В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня», — сообщили в оборонном ведомства.

Кроме того, были поражены десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях ВСУ.

«В районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате нанесенного 21 июня высокоточным оружием в ходе спецоперации по денацификации Украины Воздушно-космическими силами РФ удара киевские боевики потеряли до 500 военных 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой в цехах судостроительного завода «Океан» в Николаеве.

Читайте также: ВКС РФ уничтожили в цехах завода «Океан» в Николаеве 500 военных ВСУ — МО