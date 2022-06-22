Черкесск, , 13:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержали рецидивиста, похитившего автомашину и пытавшегося скрыться на ней в другом субъекте РФ. Угрожая ножом, он завладел чужой машиной и направился в Ставропольский край. Однако после поступившего сообщения об угоне транспортного средства на поимку преступника были направлены сотрудники полиции, наряды ГИБДД и оперативники, сообщили 22 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

Погоня Цитата из х∕ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

Из подробностей разыскных мероприятий стало известно, что неизвестный, угрожая ножом, завладел автомобилем «Лада Приора», принадлежавшего 25-летнему жителю Черкесска, занимавшемуся частным извозом. Злоумышленника настигли на границе Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

«Злоумышленник, увидев патрульные машины, развернулся и на огромной скорости направился обратно в город Черкесск. Началась погоня, в ходе которой подозреваемый неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения», — сообщили в МВД.

Настичь преступника удалось лишь в республиканском центре, его машину блокировали, и он был задержан. Как оказалось, 29-летний житель Черкесска ранее был неоднократно судим, в том числе числе за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и угон. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое.