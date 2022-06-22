Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Возле ресторана в поселке Комарово Курортного района Петербурга найден мальчик, исчезнувший 21 июня после прогулки в парке Зеленогорска. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Полицейские нашли ребёнка по адресу Приморское шоссе, 452 А. Сотрудники правоохранительных органов установили, что противоправных действий в отношении мальчика не совершали. Ученик 4-го класса передан родителям.

Напомним, что, по словам матери, мальчик потерялся после прогулки в Зеленогорском парке культуре и отдыхе в 19:00 21 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге ищут исчезнувшего после прогулки в парке мальчика