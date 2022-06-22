Волгоград, 22 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Тело 65-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями обнаружено в квартире на улице Брестская в Волгограде. В убийстве пенсионера подозревают его зятя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Молоток

Мужчина из-за болезни проживал вместе со своей сестрой и её супругом. В ночь на 19 июня между пенсионером и зятем разгорелся конфликт. Подозреваемый в присутствии супруги избил мужчину сначала металлической трубой, а затем молотком. Пенсионер скончался на месте. Родственники в свою очередь не стали вызывать скорую помощь или полицию, а принялись употреблять спиртное.

Преступление вскрылось, когда 20 июня в квартиру пришёл работник социальной службы для проверки условий жизни семьи — органами опеки у супругов ранее был изъят 12-летний сын.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.