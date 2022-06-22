Москва, , 16:31 — REGNUM России пора уже признать независимость Приднестровья и включить ее в свой состав на основании итогов референдума 2006 года. Об этом 22 июня заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Памятник А. В. Суворову в Тирасполе Zspu.org

Республика 32 года борется за независимость, пора уже признать ее, считает Соин.

«В 2006 году в Приднестровье прошёл референдум, на котором 98% населения проголосовало за воссоединение с Россией. Следом за признанием независимости нужно поставить вопрос о присоединении Приднестровья к РФ. Даже не потребуется проводить референдум, потому что референдум уже был проведен при участии большой группы международных наблюдателей», — напомнил политолог.

Этот референдум на итоговой пресс-конференции был признан демократическим, легитимным и соответствующим нормам международного права, отметил Соин.