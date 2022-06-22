Москва, , 13:36 — REGNUM Российская сторона готова оказывать содействие в вывозе зерна с Украины на иностранных судах. Об этом 22 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Со своей стороны российскими военными созданы необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море и в Азовском море», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что в данный момент имеется возможность экспорта сельхозпродукции из портов Мариуполя и Бердянска, которые освобождены от киевских боевиков.

«Кроме того, подтверждается готовность России содействовать обеспечению беспрепятственного вывоза украинского зерна иностранными судами при условии их контроля на предмет контрабанды вооружения и отказа Киева от провокаций, создания минных угроз и напряженности в Черном море», — добавила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что вывозу зерна из черноморских портов Украины никогда не препятствовала и не препятствует Россия.