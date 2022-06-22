Москва, 22 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Российская сторона готова оказывать содействие в вывозе зерна с Украины на иностранных судах. Об этом 22 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Со своей стороны российскими военными созданы необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море и в Азовском море», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что в данный момент имеется возможность экспорта сельхозпродукции из портов Мариуполя и Бердянска, которые освобождены от киевских боевиков.

«Кроме того, подтверждается готовность России содействовать обеспечению беспрепятственного вывоза украинского зерна иностранными судами при условии их контроля на предмет контрабанды вооружения и отказа Киева от провокаций, создания минных угроз и напряженности в Черном море», — добавила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что вывозу зерна из черноморских портов Украины никогда не препятствовала и не препятствует Россия.