Москва, , 13:36 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на всем протяжении линии фронта боевых действий. Об этом 22 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, только на лисичанском направлении в Луганской Народной Республике ежедневно потери украинской армии в личном составе составляют порядка 300 человек.

«На нашем направлении мы в сутки им наносим урон в 300 человек, это минимальное количество в сутки. Это только на нашем направлении. А если учесть всю линию фронта, это надо плюсовать и плюсовать», — сказал Алаудинов.

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