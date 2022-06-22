Москва, 22 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на всем протяжении линии фронта боевых действий. Об этом 22 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, только на лисичанском направлении в Луганской Народной Республике ежедневно потери украинской армии в личном составе составляют порядка 300 человек.

«На нашем направлении мы в сутки им наносим урон в 300 человек, это минимальное количество в сутки. Это только на нашем направлении. А если учесть всю линию фронта, это надо плюсовать и плюсовать», — сказал Алаудинов.