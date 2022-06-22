Москва, , 16:42 — REGNUM Повышение безопасности дорожного движения — одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для достижения этой цели работы на объектах, как правило, проводятся комплексно: специалисты не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры, сообщает Росавтодор.

Проекционная дорожная разметка Цитата с сайта bkdrf.ru

Так, за три года реализации национального проекта (с 2019 по 2021 гг.) обустроено более 424 тыс. дорожных знаков, свыше 2,5 млн пог. м барьерного ограждения, около 817 тыс. пог. м пешеходного ограждения, свыше 2,1 млн пог. м освещения, более 8,1 тыс. светофоров, а также нанесено более 43 млн пог. м разметки.

Все работы по обустройству дорожной инфраструктуры проводятся в соответствии с действующими ГОСТами, при этом в регионах-участниках нацпроекта применяют современные технологии и инновационные решения, которые помогают сделать трассы и магистрали безопаснее и заметнее.

Так, на пешеходных переходах специалисты устанавливают проекционную дорожную разметку. Оборудование, установленное над переходом, создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Такая разметка не сотрется со временем и хорошо заметна в темное время суток при любой погоде.

Разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. В неблагоприятные дорожные условия, в снег, дождь, грязь, ее видно с расстояния более 150 м. Новая технология должна доказать свою эффективность зимой, когда на переходах нет возможности восстановить стершийся термопластик.

В Новороссийске на обновленных объектах установлено свыше трех тысяч дорожных знаков, более 3,5 км пешеходных ограждений. Светофоры типа Т-7, мигающие желтым светом, размещены возле школ и социальных учреждений.

Подобное оборудование уже успешно функционирует в Свердловской, Ленинградской и Брянской областях, а также в Красноярском крае. В начале 2022 года два проекционных перехода в качестве эксперимента обустроили в Тульской области.

На днях проекционный пешеходный переход установили у школы в поселке Биофабрика возле Читы (Забайкалье).

«При выборе места установки световой проекции мы, в первую очередь, ориентировались на то, что рядом расположена школа №20, где обучается более 450 учеников. Дорога с интенсивным автомобильным трафиком, пешеходный переход оборудован искусственными неровностями, и проекционная зебра еще больше обезопасит путь для детей — водители будут видеть их за 150 метров. Такая разметка хорошо заметна в темное время суток, в плохую погоду», — пояснил и. о. руководителя краевой «Службы единого заказчика» Евгений Дюртеев

Пешеходный переход установили у школы в поселке Биофабрика возле Читы (Забайкалье) Министерство дорожного хозяйства региона

Он отметил, что проекционная зебра в Биофабрике стала первой, установленной именно на региональной сети дорог. Сейчас прорабатывается вопрос по монтажу аналогичного оборудования и в других населенных пунктах, где проходят «регионалки».

»Обновленный пешеходный переход создает принципиально новые условия на дороге, делая движение более безопасным для всех участников. Он позволяет в стремительно меняющейся дорожной обстановке акцентировать внимание водителя там, где это необходимо здесь и сейчас, и таким образом минимизировать риски возникновения ДТП. Посмотрим, насколько этот эксперимент будет эффективным, и тогда уже примем решение о необходимости оборудования других аварийных участков автодорог», — отметила начальник отдела безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Елена Шалагинова.

А на улицах города Невинномыск Ставропольского края благодаря нацпроекту в 2021 году обустроили лежачие пешеходные светофоры.

Лежачий пешеходный светофор на улице города Невинномыск Ставропольского края Цитата с сайта bkdrf.ru

Принцип работ таких устройств очень прост — световая брусчатка, установленная на тротуарах перед переходом, повторяет для пешеходов сигнал обычного светофора. Яркие светодиодные полосы являются дополнительным акцентом, привлекающим внимание детей, а также пожилых и слабовидящих пешеходов, находящихся в группе повышенного риска на дороге. Кроме того, яркость светодиодных полос за счет «игрового эффекта» позволяет с раннего детства формировать правильное поведение на дороге.

Видеодетекторы, установленные на переходах, будут собирать данные об интенсивности трафика пешеходов и автомобилей. Эта информация будет использоваться для управления транспортными потоками при внедрении интеллектуальной транспортной системы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В том, что городские интеллектуальные транспортные системы (ИТС) в обозримом будущем помогут уменьшить городские транспортные пробки, что не только повысит комфорт и безопасность вождения, но и сократит выбросы СО2, уверены учёные Московского физико-технического института (МФТИ). По их мнению, использование новейших технологий, таких как беспроводные и лазерные датчики, а также датчики дорожного давления, дают возможность получать большие объемы данных для обработки.

«Рост количества транспорта создает существенные проблемы для общества, а значит, и способы улучшения управления трафиком вызывают большой интерес у исследователей всего мира. Существуют различные формы оценки транспортной сети, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Выбрав правильный механизм оценки трафика и применяя его систематически в сочетании с другими решениями, можно снизить проблему перегруженности. Наше исследование показало реальные способы повышения точности анализа с помощью метода виртуального детектора», — пояснил академик РАН, заведующий кафедрой вакуумной электроники МФТИ Александр Бугаев.

По его словам, метод компьютерного зрения для подсчета транспортных средств на основе видео — действительно многообещающий. Ошибки обработки могут быть решены при более точном расположении камер и применении фильтров для различных временных и погодных условий. Технологические возможности камер постоянно совершенствуются, и метод виртуального детектора дает возможность оптимизировать обработку данных транспортного трафика в режиме реального времени.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на российских трассах появляются новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.