Томск, 22 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. 19 заболевших госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 269. Жертвами коронавируса стали 855 больных.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 599 человек. За последние 24 часа коронавирус победили 41 пациент.